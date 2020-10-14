Нижний Новгород, , 22:10 — REGNUM Артем Пономарев, отвечающий за строительство стадиона «Нижний Новгород» подозревается в получении крупной взятки в размере 205 тысяч рублей. Инженер признал свою вину и был отпущен под домашний арест, — сообщает Управление Следственного комитета по Нижегородской области сегодня 14 октября.

По версии следствия 8 октября подозреваемый, по просьбе подрядчика не стал препятствовать подписанию документов на оплату уже выполненных работ. За это Пономарев предположительно получил 205 тысяч рублей.

Инженер признал свою вину и отпущен под домашний арест, ему может грозить наказание, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере), в виде штрафа от двух миллионов рублей до лишения свободы сроком не менее семи лет.

Следствие по делу продолжается.