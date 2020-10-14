Курган, , 22:05 — REGNUM В Курганской области главе региона Вадиму Шумкову вынесено представление в связи с ненадлежащей подготовкой Зауралья к отопительному сезону. В трёх районах введён режим чрезвычайной ситуации, не принимаются действенные меры в области тарифного регулирования. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорская проверка установила, что действующая в регионе межведомственная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2020—2021 годах ненадлежащим образом исполняет возложенные на неё функции.

Без отопления остаются жилые дома, школы, детские сады и учреждения культуры в Каргапольском, Петуховском, Юргамышском районах, где введён режим ЧС. До сих пор отсутствует тариф на горячее водоснабжение и тепловую энергию для населения Кургана и Шадринска. Кроме того, в Курганской области с перебоями поставляются населению баллоны со сжиженным газом.

Заместителю губернатора, курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства, направлено предостережение о недопустимости несоблюдения закона, а главе региона — представление о срочно устранении недостатков.