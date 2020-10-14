Сыктывкар, , 20:12 — REGNUM Сыктывкарский городской суд признал виновным экс-заместителя главы Корткеросского района Коми Александра Артеева в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, экс-чиновник в 2015 году взял два миллиона рублей у руководителя коммерческой организации за содействие в заключении муниципального контракта на поставку мусоросортировочного комплекса ТКО. Для обеспечения отката цена заключенного контракта оказалась завышена на 1,6 миллиона рублей, что квалифицировали как растрату.

Также фигурант неоднократно получил в 2014—2015 годах взятки от предпринимателей региона за обеспечение лояльности при приемке и оплате работ по различным муниципальным контрактам. Размер незаконных вознаграждений варьировался от 49 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он оштрафован на 6,1 миллиона рублей и на три года лишен права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Кроме того, с Артеева взыскали 1,6 миллиона рублей в пользу муниципалитета, которому он нанес ущерб своей преступной деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Архангельской области был задержан глава Виноградовского района. Его подозреваю в получении крупных взяток.