Ярославль, , 15:50 — REGNUM В двух сельхозпредприятиях Ярославской области объявлен карантин по заболеваниям, которые могут передаваться от животных человеку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ветеринарии Ярославской области.

Коровы Pixabay.com

В деревне Кичибухино Переславля-Залесского на ферме ООО «Драфт» у мелкого рогатого скота обнаружен бруцеллёз. Заражено 12 животных.

«На территории ООО «Драфт» установлен карантин, утвержден план мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания животных бруцеллезом на территории ООО «Драфт», утвержден перечень ограничений, препятствующих распространению бруцеллеза, в том числе ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок», — сообщили в в департаменте ветеринарии Ярославской области.

Ярославская область считается благополучной по бруцеллёзу животных. Ранее все случаи выявления больных животных регистрировались только на ввезенном из южных регионов скоте. В 2019 году бруцеллез выявлялся в Переславле-Залесском на поголовье мелкого рогатого скота, ввезенного из Дагестана. Весь скот был подвергнут убою с последующей отправкой на утилизацию.

А в селе Медягино Ярославского района объявлен карантин по другому заболеванию — лептоспирозу.

«29.08.2020 года в ООО «Агромир» отделение Горшиха поступил племенной скот из Венгрии. Во время проведения карантинных мероприятий животные были исследованы на ряд заболеваний, в т.ч. на лептоспироз. У большей части ввезенного поголовья выявлен положительный результат на наличие антител. При проведении осмотра животных с клиническими признаками лептоспироза не обнаружено», — сообщили в департаменте ветеринарии.

Несмотря на то, что больных животных не обнаружено, власти предприняли меры по установке карантина.

«Проводится антибиотикотерапия с последующей вакцинацией всего поголовья неблагополучного стада. Данные животные содержатся в карантинном помещении, которое размещено отдельно от основного комплекса, навоз складируется для биотермического обеззараживания и за пределы карантинной зоны не вывозится», — сообщили в департаменте.

И бруцеллёз, и лептоспироз являются общими для человека и животных. При контактах с больными животными или продукцией животноводства, заразиться может и человек.