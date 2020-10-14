Тбилиси, , 15:46 — REGNUM В Болниси (Нижняя Карталиния) избирательный штаб кандидата в мажоритарные депутаты от партии «Единое национальное движение» Дмитрия Шашкина обокрали неизвестные. Об этом он 14 октября сообщил журналистам «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Они унесли компьютеры. Люди с очень низким интеллектом, наверное, подумали, что на этих компьютерах хранится какая-то важная информация об избирательной кампании. Конечно, не хранится, мы знаем, в каких условиях приходится работать», — сказал Шашкин.

Он сообщил, что злоумышленники взломали двери штаба накануне ночью. Он считает, что за этим якобы стоит Гоча Мешвелиани, брат кандидата в депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» Гоги Мешвелиани.

Напомним, в Грузии 31 октября должны состояться выборы в парламент.

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