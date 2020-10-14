Самара, , 15:30 — REGNUM Лесной пожар вспыхнул в Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, огнеборцы получили сообщение о пожаре в Красноглинском районе днем 14 октября.

Прибыв на место возгорания, они установили, что горение происходит в 103 квартале Ново-Буянского лесничества. Огонь уже прошелся по территории в пять гектар. На борьбу с огнем были подняты по тревоге 136 человек на 37 единицах техники.

Отмечается, что никто не погиб и не пострадал.

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