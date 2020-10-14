Варшава, , 15:10 — REGNUM Бюро автостраховщиков Польши подсчитало статистику дорожно-транспортных происшествий на территории республики с участием иностранцев в 2019 году. Чаще других в дорожно-транспортные происшествия на польских дорогах попадали жители Германии. Об этом сообщает Dziennik.

Так, всего за 2019 год в Польше было 485,7 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Из них в 17 тысячах случаев участниками оказывались иностранцы. Это около 3,5% от общего числа ДТП. При этом, как отмечают в Бюро, с каждым годом число аварий с участием иностранцев имеет тенденцию увеличиваться.

В наибольшем количестве аварий на дорогах Польши с участием иностранцев оказались граждане Германии — 27% от общего количества иностранцев. За ними следуют автовладельцы из Украины (11%), Литвы (8,5%), Белоруссии (7,8%) и Чехии (7,6%). В 38% оставшихся случаев участниками аварии оказывались граждане иных государств.

Сообщается, что в 2019 году страховые компании выплатили 114,4 млн злотых (30,1 млн долларов США) пострадавшим жителям Польши в дорожно-транспортных происшествиях с участием иностранцев. Средняя сумма компенсации составила 6,7 тысяч злотых (1,76 тыс. долларов США).