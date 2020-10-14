Чебоксары, , 14:58 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого обвиняют в истязании подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Фигурантом уголовного дела стал 38-летний житель Чебоксарского района. По данным следствия, с апреля по сентябрь 2020 года подозреваемый, проживая вместе со своей сожительницей и её 14-летним сыном в Ядринском районе, неоднократно избивал подростка. Правоохранители отмечают, что причиной стали неприязненные отношения, так как в ходе семейных скандалов ребёнок вставал на сторону матери.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетнего»). Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ибресинском районе Чувашии был вынесен приговор по аналогичной статье 33-летнему мужчине, жертвой которого стала бывшая супруга: следствием установлено, что ударил её головой о стену, бил по голове и затем начал душить. Злоумышленник получил три года и семь месяцев лишения свободы условно.