Архангельск, , 14:53 — REGNUM В Архангельской области по подозрению в получении крупной взятки задержан глава района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР. По данным источника в ведомстве, речь идет о главе Виноградовского района Алексее Таборове.

По версии следствия, чиновник гарантировал предпринимателю приобретение квартир по муниципальным контрактам в рамках нацпроекта «Жилье». Взамен на это бизнесмен должен был передать одну из квартир безвозмездно.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. Изымается документация, имеющая значение для дела.

Глава района задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ктября в Архангельске был задержан и.о. министра образования и науки региона Юрий Гнедышев. Его подозревают в развращении школьниц.