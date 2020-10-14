Нальчик, , 14:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел пожар в четырехэтажном строящемся здании в городе Нальчике. Огонь распространился на площади 2800 кв. м. К тушению пожара привлечены 107 огнеборцев, сообщили 14 октября в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительной информации, возгорание произошло около 11:00 на четвертом этаже в доме №17 на улице Кабардинской. Пожару присвоен 3-й ранг сложности.

К 12:25 начальник ГУ МЧС РОССИИ по КБР Михаил Надежин проинформировал, что пожар удалось локализовать. В настоящее время угрозы распространения огня нет, пострадавших при пожаре также не имеется. Ликвидация возгорания продолжается.