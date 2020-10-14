Красноярск, , 14:16 — REGNUM В Красноярске 14 октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ДТП произошло на ул. 9 Мая. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса №63 допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ, который был задействован в ремонтных работах и двигался задним ходом.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали четыре человека — водитель и трое пассажиров автобуса. Движение на данном участке ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии в результате опрокидывания на трассе автомобиля КамАЗ погиб водитель.

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