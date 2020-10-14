Улан-Удэ, , 14:14 — REGNUM В Бурятии следователи разбираются в причинах схода с рельс вагона грузового состава. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл ещё 31 августа на перегоне Кедровая-Сибирская-Танхой ВСЖД. В ходе движения поезда один из вагонов сошёл с рельс. Предположительно это могло произойти из-за

«В результате происшествия были повреждены рельсошпальная решетка протяженностью свыше 6 километров, железобетонные шпалы, а также сам железнодорожный вагон. Сумма причиненного ущерба составила более 23 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования следователи намерены провести необходимые экспертизы, а также допросить участников происшествия и свидетелей.

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