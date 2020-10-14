Посёлок городского типа Ачит, Свердловская область, , 14:16 — REGNUM В Ачитском городском округе (Свердловская область) произошёл пожар на территории автозаправочной станции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС.

На 201 км автодороги Р-242 полностью сгорел вагончик, находящийся на заправке. Площадь пожара — 60 кв. м. Огонь повредели ёмкость с газом.

«В результате происшествия пострадал оператор станции, госпитализирован в медучреждение», — сказали в МЧС.

Пожарные ликвидировал открытое горение за 40 минут, ещё через некоторое время они завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Участвовали 14 человек личного состава и пять единиц техники. Устанавливаются причины инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошёл пожар на территории садового товарищества «40 Лет Октября».

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