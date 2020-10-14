Черкассы, Украина, , 13:49 — REGNUM В Черкассах разились 100 тыс. тонн жидких азотных удобрений. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба национальной полиции области.

В сообщении говорится, что в результате разгерметизации резервуара объёмом 5 тыс. куб. метров территория в радиусе одного километра была загрязнена карбидно-аммиачной смесью (КАС-32), доля азота в которой составляет 32%.

Всего на землю вылилось около 100 тыс. тонн удобрений.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины собрали удобрения и переместили их в другой резервуар, а пятно засыпали землёй. Полицейские выясняют причины утечки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье сгорел цех по производству лыж площадью 20 тыс. кв. метров.

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