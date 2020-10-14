Волжский, Волгоградская область, , 13:47 — REGNUM Деятельность нелегального игорного заведения пресекли полицейские в Волжском Волгоградской области. В момент проведения спецоперации в зале находились шесть посетителей, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Подпольное казино располагалось в офисном здании на улице Карбышева. Пройти в игровой зал могли только проверенные, платёжеспособные посетители. Пропуском служил специальный пароль. Игры проводились на десяти автоматах, подключённых к интернету. По предварительным данным, к организации нелегального казино причастны 27-летний местный житель и две женщины.

Оперативники изъяли из зала технику, мобильные телефоны и черновую бухгалтерию, а также 66 тыс. рублей наличными. В отношении предполагаемого организатора незаконного бизнеса и двух администраторов возбуждено уголовное дело.