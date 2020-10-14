Пенза, , 13:47 — REGNUM Вернувшаяся из отпуска в Турции жительница Пензы, проигнорировала требования Роспотребнадзора и была оштрафована по решению Первомайского районного суда.

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Женщина 6 сентября вернулась в Россию из-за рубежа и в течение трех дней должна была обследоваться на COVID-19 методом ПЦР (полимеразная цепная реакция), а затем загрузить его результаты на сайт госуслуг, но пренебрегла этим. На 10 сентября результаты исследований отсутствовали, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. Судом ей назначено наказание в виде штрафа на сумму в 15 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии составили 60 протоколов на уклонившихся от тестирования туристов, прибывших из-за границы. По 14 из них судами приняты решения о наложении штрафа на общую сумму более 109 тыс. рублей.

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