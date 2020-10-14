Тюмень, , 13:09 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 14 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 130 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 октября зарегистрировано 11 006 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7960 человек, 49 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 14 октября 25 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1705 человек остаётся под медицинским наблюдением.