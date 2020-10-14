Москва, , 13:06 — REGNUM В Москве задержан бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов. Его подозревают в превышении должностных полномочий, пишет ТАСС.

По данным информагентства, в доме у Ибрагимова проводился обыск, во время которого он сам не присутствовал. Что именно инкриминируют бывшему директору заповедника, пока неизвестно. Однако уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении него заведено.

В настоящее время официальной информации по задержанию в правоохранительных органах пока не дают.

Ранее сообщалось, что Ибрагимов не работает директором Дербентского заповедника с февраля 2020 года. ТАСС сообщает о якобы имеющихся к нему претензиях со стороны руководства города Дербента.