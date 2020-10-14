Черноземельский район, , 13:06 — REGNUM В Республике Калмыкия выявили очаг бешенства, в связи с чем на ограниченной территории установлен карантин. Об этом говорится в распоряжении главы республики Бату Хасикова.

Опасное заболевание было выявлено у дикой степной кошки в Черноземельском районе. Карантин распространяется на место убоя животного на территории объекта «Тройник» государственного природного биосферного заповедника «Чёрные земли» и в радиусе 5 километров.

В ближайшее время будет реализован план мероприятий по ликвидации очага по бешенству.