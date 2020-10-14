Уфа, , 12:57 — REGNUM 80-летнего мужчину подозревают в нападении на маленькую девочку в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По информации журналистов, нападение на ребенка произошло днем в одном из сел Уфимского района.

Отмечается, что 80-летний мужчина подозревается в нападении на шестилетнюю девочку и надругательстве над ней.

По последним данным, в правоохранительные органы обратились близкие ребёнка. Подозреваемый уже задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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