Москва, , 12:50 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видеозапись того, как бывший глава Удмуртии Александр Соловьев рассказывает о получении взятки. Ролик доступен на канале ведомства.

В СК подчеркнули, что в ходе следствия был наложен арест на имущество бывшего чиновника — более 20 объектов недвижимости: жилые дома, квартиры и нежилые помещения, земельные участки. Арестованы также транспортные средства — автомобили, снегоходы. Кроме того, был наложен арест на доли участия в уставных капиталах организаций, денежные средства, слитки золота.

По запросу следствия был наложен арест на земельный участок и дом в Испании, оформленные на родственников Соловьева.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в апреле 2017 года. Установлено, что в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. Также экс-глава Удмуртии обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.

В апреле 2018 года Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 6 декабря того же года стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии.

В конце июля текущего года гособвинение запросило для Соловьева 13 лет тюрьмы и 280 млн рублей штрафа.

14 октября Завьяловский районный суд Удмуртии назначил бывшему главе республики наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей.

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