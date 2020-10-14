Бамако, , 12:48 — REGNUM По меньшей мере девять мирных жителей были убиты в районе Мопти в центральной части Мали. Об этом сообщает BBC Africa.

Официальные лица обвиняют в нападении связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков.

Нападавшие прибыли на мотоциклах и внедорожниках и открыли огонь по людям в деревне Сокура. Жертвы трагедии — представители этнической группы догон.

По отдельным сообщениям местных СМИ, несколько малийских солдат также были убиты.

Напомним, что в минувшую пятницу, 9 октября, девять мирных жителей были убиты в деревне этноса догон Фарабугу в регионе Сегу, а еще 22 человека были похищены.

Насилие между мусульманскими скотоводами фулани и преимущественно земледельческой общиной догон подпитывается растущим присутствием исламистских боевиков в Мали, отмечают репортёры.