Ярославль, , 12:42 — REGNUM Полиция в Ярославле раскрыла кражу скульптуры Бабы Яги в центре города. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.

Похищенная скульптура УМВД России по ЯО

Скульптура пропала ночью от магазина в Депутатском переулке. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался житель Ярославского района 1993 года рождения.

«В отделе полиции мужчина пояснил, что проходил мимо магазина, увидел декоративную фигуру, которая ему понравилась, решил совершить кражу. Похищенную скульптуру доставил на автомобиле и установил у себя на участке, где она и была изъята сотрудниками полиции», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полицейские уже вернули Бабу Ягу законным владельцам.

«Мы очень благодарны сотрудникам полиции за то, что они очень оперативно нашли нашу Бабу Ягу, потому что это неотъемлемая часть нашего магазина», — рассказала хозяйка торговой точки.

Сумма ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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