Ярославль, 14 октября 2020, 12:42 — REGNUM Полиция в Ярославле раскрыла кражу скульптуры Бабы Яги в центре города. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.
Скульптура пропала ночью от магазина в Депутатском переулке. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался житель Ярославского района 1993 года рождения.
Полицейские уже вернули Бабу Ягу законным владельцам.
Сумма ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская полиция ищет Бабу Ягу