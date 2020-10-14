Москва, , 12:29 — REGNUM В Москве задержан экс-директор Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом 14 октября сообщил источник в правоохранительных органах

«Бывший директор музея-заповедника Дербента задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий», — приводит слова источника ТАСС.

При этом он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и что в доме экс-директора проводится обыск.

Отметим, Али Ибрагимов был назначен директором музея-заповедника в Дербенте в октябре 2013 года, и его трудовой контракт был прекращен в конце февраля нынешнего года. После назначения нового директора музея, в учреждении была инициирована проверка, которая выявила нарушения.