Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) США не смогло однозначно заключить, что стало причиной разрушительного взрыва в порту ливанского Бейрута. Об этом сообщает агентство Reuters.

Другие правительственные ведомства США и европейских стран, которые следят за расследованием, твёрдо полагают, что имел место несчастный случай. Но ФБР не сделало такой вывод, сообщила представитель спецслужбы.

Она напомнила о заявлении бюро, в котором ранее ливанским партнерам обещали помощь в расследовании.

«Дальнейшие вопросы стоит направлять властям Ливана как ведущим следователям», — добавила представитель ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент Ливана Мишель Аун заявил, что взрыв 4 августа в порту Бейрута мог произойти из-за умышленного поджога.

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