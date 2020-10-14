Самара, , 12:05 — REGNUM Военнослужащие соединения специального назначения во время учений уничтожили «лагерь боевиков» в Самарской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По сообщению пресс-службы ведомства, на полигоне Новая Бинарадка группы спецназа совершили десантирование беспарашютным способом из вертолета Ми-8 на территорию подконтрольную условному противнику.

После этого, при помощи беспилотников они установили район скопления «незаконных военных формирований» и обнаружили замаскированный «лагерь боевиков». В результате они зачистили лагерь и подорвали схроны с боеприпасами.

Отмечается, что в учении приняли участие свыше 500 военнослужащих на 60 единицах военной техники.

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