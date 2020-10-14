Курган, , 11:47 — REGNUM В Кургане за гибель восьмилетнего ребёнка в термальном бассейне гостинично-оздоровительного комплекса перед судом предстанет коммерческий директор предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По версии следствия, 23 февраля 2020 года не умеющий плавать ребёнок утонул, оказавшись в глубоководной части открытого термального бассейна в зимних условиях перепада температур и низкой видимости из-за пара. Тело мальчика было обнаружено посетителями бассейна.

Как выяснило следствие, в бассейне не было инструктора или тренера, подготовленного к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Также отсутствовал медперсонал, как и медицинский кабинет. Наличие соответствующих служб не обеспечил коммерческий директор ООО «Миг».

Коммерческий директор обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Дело в ближайшее время передаётся в суд для рассмотрения по существу.

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