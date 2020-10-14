Москва, , 11:46 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели туриста из России, зажатого автоматическим окном в одной из гостиниц Турции, возбудил Следственный комитет (СК) РФ. Об этом 14 октября сообщается на сайте СК РФ.

Уточняется, что 29 сентября 2020 года в гостинице в турецком городе Манавгат скончался 58-летний житель Татарии.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что мужчина находился в гостинице на отдыхе со своей семьей и вечером 29 сентября его супруга и дочь ушли на мероприятие, а когда вернулись нашли мужчину, которого зажало автоматической выдвижной рамой в оконном проеме.

«Предположительно, трагедия произошла в результате неисправности оконной системы», — указывается в сообщении и добавляется, что по данному действию назначена судебно-медицинская экспертиза и ведутся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября стало известно, что в одной из гостиниц Турции из-за неисправного автоматического окна погиб российский турист.