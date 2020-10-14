Савиньи-сюр-Орж, , 11:44 — REGNUM Во Франции в коммуне Савиньи-сюр-Орж полицейский был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как нарушитель дорожного законодательства, стремясь избежать контроля, сбил его на своей машине. Об этом в среду, 14 октября, сообщает Reuters.

Журналисты отмечают, что в ночь на 14 октября в коммуне Савиньи-сюр-Орж французского департамента Эсон 40-летний полицейский получил тяжелые ранения при исполнении. Он попытался провести проверку предположительно угнанного автомобиля, после чего водитель разогнался и сбил его.

На своей официальной странице в соцсети Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что потерпевший «находится в очень тяжелом состоянии» и что «все меры предприняты для того, чтобы найти преступника».

Напомним, 12 октября по всей Франции прошли демонстрации полицейских, выступивших за предоставление им усиленной защиты со стороны государства и вынесение уголовного наказания тем, кто совершает нападения на стражей порядка.

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