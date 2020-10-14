Ижевск, , 11:35 — REGNUM В Удмуртии вынесли приговор в отношении 24-летнего жителя Ижевска за 19 преступлений в сфере компьютерных технологий по ч. 1 ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») — 9 эпизодов, ч. 2 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Установлено, что мужчина покупал пароли и логины от личных аккаунтов пользователей одной из социальных сетей. Изменив пароль на новый и убедившись в том, что аккаунт активный, он совершал от имени пользователей спам-рассылку. На рекламе товаров и услуг мужчина зарабатывал процент от реализации продукции.

«С января по апрель текущего года ему удалось таким образом получить доступ к страницам десяти пользователей социальной сети, в результате чего они оказались заблокированы администрацией социальной сети, а также нарушено право пользователей на тайну переписки», — отметили в пресс-службе.

С учетом того, что преступления небольшой и средней тяжести совершены обвиняемым впервые, ему был назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, аккаунты многих известных американских деятелей культуры, политики и бизнеса в социальной сети Twitter были взломаны в ночь с 15 на 16 июля.

В результате этой атаки в распоряжении хакеров оказались аккаунты бывшего президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бизнесмена Илона Маска и десятки других. На взломанных страницах злоумышленники опубликовали сообщения, призывающие пользователей перевести на определённый счёт криптовалюту биткоин для последующего возвращения более крупной суммы.