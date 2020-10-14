Ярославль, , 11:30 — REGNUM В Ярославской области за минувшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым максимумом осени 2020 года. Данные приводит проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Предыдущий осенний рекорд был зафиксирован 11 октября — 83 новых заражения. Новых летальных случаев нет, за прошедшие сутки выздоровели 69 человек.

Всего за время пандемии в Ярославской области по данным статистики заразились 9547 человек, выздоровели 8841, 50 умерли.

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