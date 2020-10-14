Казань, , 11:04 — REGNUM В Казани двоих мужчин, проводивших прокладку труб, засыпало землей. По факту гибели рабочих следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Инцидент произошел 13 октября в одном из домов по улице Жасминная с хозяином дома и его помощником. 57-летний и 36-летний местные жители проводили земляные работы и прокладку труб из частного дома к канализационному сливу. В какой-то момент произошло обрушение ямы и мужчин засыпало землей. Оба погибли на месте.

Следствием будут назначены судебно-медицинские и судебно-строительные экспертизы. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, направлено в суд уголовное дело двоих жителей Татарии, обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель трех человек. Обвиняемые не проконтролировали и не обезопасили выполнение работ, когда допустили к эксплуатации неисправный строительный подъемник. Неработоспособный агрегат привел к гибели 5 марта 2020 года троих рабочих. Пять человек поднимались на подъемнике, когда между 6-ым и 7-ым этажами произошел обрыв каната. В результате из платформы на железобетонный фундамент выпали четверо рабочих. Еще один успел зацепиться за платформу и эвакуировался через окно здания.

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