Ярославль, , 10:40 — REGNUM В Ярославле сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении на финансовую организацию. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.

Задержанные УМВД России по ЯО

Нападение на офис финансовой организации произошло в начале октября. Утром, сразу после открытия офиса неизвестные в медицинских масках вошли в помещение и, угрожая ножом женщине-менеджеру, забрали из сейфа более 3,5 млн рублей. Разбойников удалось задержать по горячим следам.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» УНК УМВД при попытке скрыться с похищенными денежными средствами задержаны пятеро мужчин в возрасте от 23 до 45 лет, у которых изъято похищенное. У одного из задержанных изъят нож», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Четверо подозреваемых арестованы. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.