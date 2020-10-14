Ярославль, 14 октября 2020, 10:40 — REGNUM В Ярославле сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении на финансовую организацию. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.
Нападение на офис финансовой организации произошло в начале октября. Утром, сразу после открытия офиса неизвестные в медицинских масках вошли в помещение и, угрожая ножом женщине-менеджеру, забрали из сейфа более 3,5 млн рублей. Разбойников удалось задержать по горячим следам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Четверо подозреваемых арестованы. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.