Южно-Сахалинск, , 10:40 — REGNUM На Сахалине направлено в суд дело в отношении оператора аттракциона в парке имени Гагарина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Следствием установлено, что мужчина запустил аттракцион и при этом не убедился в том, что в зоне катания нет посторонних лиц. От вращения кабин травмы головы и тела получила 68-летняя жительница Южно-Сахалинска, которая в результате скончалась в областной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбудили в Дагестане в отношении владельца экстремального аттракциона, на котором пострадала местная жительница. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.