Пятигорск, Ставропольский край, , 10:40 — REGNUM Злоумышленник сжег машину одного из членов азербайджанской общины на Кавказских Минеральных Водах в Ставропольском крае. Поджигатель найден и задержан, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

Инцидент произошел накануне, 13 октября, в городе Пятигорске. Установлено, что в момент преступления злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы все встревожены событиями, которые сейчас происходят в Закавказье, на территории Нагорного Карабаха. Это трагедия. Но мы живем в мирной стране, в мирном крае и не позволим, чтобы эхо далеких конфликтов звучало на Ставрополье», — написал Владимиров.

Губернатор предостерег жителей региона от попыток развязать на территории Ставрополья конфликты на фоне событий в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что все подобные провокации будут жестко пресекаться.