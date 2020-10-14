Соледар, ДНР, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили автоматические станковые гранатомёты (АГС) и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего было выпущено 17 гранат.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались населённые пункты: Жабуньки, Минеральное, Дзержинское», — сказано в сообщении.

Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СЦКК рассказали, что число обстрелов ДНР между заседаниями Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) достигло 24 случаев. Украинские силовики вновь начали применять миномёты калибра 82 мм.

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