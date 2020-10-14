Ханты-Мансийский район, Югра, , 10:12 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства в посёлке Выкатной Ханты-Мансийского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Напомним, ранее МВД России сообщало, что в ходе конфликта, возникшего между несколькими мужчинами в посёлке Выкатной, один из них произвел выстрел из охотничьего ружья в своего оппонента. Потерпевший скончался на месте. Стрелявший задержан участковым.

По информации СУ СКР по ХМАО, по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Читайте ранее в этом сюжете: МВД раскрыло подробности смертельного конфликта под Ханты-Мансийском