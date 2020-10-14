Ярославль, , 10:11 — REGNUM Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области обратился в Кировский районный суд с иском о взыскании более 22 млн рублей с бывшего заместителя губернатора, бывшего мэра Ростова Великого Юрия Бойко и бывшего депутата Ярославской областной думы Сергея Шмелёва.

Кировский суд в Ярославле

И Бойко, и Шмелёв обвинялись по уголовным делам, связанным с реконструкцией улиц Ленинская и Окружная в Ростове Великом в 2012—2013 годах. Подрядчиком работ на сумму 282 млн рублей являлась известная компания «Радострой» Сергея Шмелёва, а Юрий Бойко возглавлял администрацию города, которая была заказчиком работ.

Следствие полагало, что часть работ не была выполнена, а деньги подрядчику перечислены. При этом Сергей Шмелёв обвинялся в хищении, а Юрий Бойко — в халатности.

В июле 2019 года областной суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении Бойко и освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. В феврале 2020 года аналогичное решение принял Кировский районный суд в отношении Шмелева.

Такая формулировка не означает, что лица, в отношении которых велось расследование, невиновны. Приговор даёт право потерпевшим требовать взыскание материального ущерба.

«Вступившими в силу судебными актами по уголовным делам в отношении Бойко Ю.А., Шмелева С.В., Пушкиной Е.В. установлено, что действиями указанных лиц, причинен ущерб бюджету на сумму 22 163 578,45 рублей. 15 000 Пушкиной Е.В. ущерб возмещен добровольно. Департамент признан потерпевшей стороной и вышел в суд с иском о возмещении оставшейся сумму ущерба в размере 22 148 578,45 рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Ответчики привлекаются к субсидиарной ответственности.

Сергей Шмелёв известен не только как депутат, но и как человек, у которого вымогал взятку бывший оппозиционный мэр Ярославля Евгений Урлашов. Юрий Бойко после работы в Ростове Великом стал заместителем губернатора Ярославской области по внутренней политике, но покинул эту должность после прихода губернатора Дмитрия Миронова.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовное дело экс-заместителя губернатора Ярославской области прекращено