Ярославль, 14 октября 2020, 10:11 — REGNUM Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области обратился в Кировский районный суд с иском о взыскании более 22 млн рублей с бывшего заместителя губернатора, бывшего мэра Ростова Великого Юрия Бойко и бывшего депутата Ярославской областной думы Сергея Шмелёва.
И Бойко, и Шмелёв обвинялись по уголовным делам, связанным с реконструкцией улиц Ленинская и Окружная в Ростове Великом в 2012—2013 годах. Подрядчиком работ на сумму 282 млн рублей являлась известная компания «Радострой» Сергея Шмелёва, а Юрий Бойко возглавлял администрацию города, которая была заказчиком работ.
Следствие полагало, что часть работ не была выполнена, а деньги подрядчику перечислены. При этом Сергей Шмелёв обвинялся в хищении, а Юрий Бойко — в халатности.
В июле 2019 года областной суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении Бойко и освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. В феврале 2020 года аналогичное решение принял Кировский районный суд в отношении Шмелева.
Такая формулировка не означает, что лица, в отношении которых велось расследование, невиновны. Приговор даёт право потерпевшим требовать взыскание материального ущерба.
Ответчики привлекаются к субсидиарной ответственности.
Сергей Шмелёв известен не только как депутат, но и как человек, у которого вымогал взятку бывший оппозиционный мэр Ярославля Евгений Урлашов. Юрий Бойко после работы в Ростове Великом стал заместителем губернатора Ярославской области по внутренней политике, но покинул эту должность после прихода губернатора Дмитрия Миронова.
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