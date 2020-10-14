Батайск, Ростовская область, , 10:07 — REGNUM В Ростовской области удалось ликвидировать открытое горение в цехе по переработке полимерных материалов в промышленной зоне Батайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 октября.

«В 9:05 ликвидация открытого горения на площади 900 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что пожару на улице Промышленной в Батайске был присвоен третий ранг сложности. К тушению огня был привлечён пожарный поезд.

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