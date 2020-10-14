Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Неизвестный преступник на Киновеевском кладбище в Невском районе Санкт-Петербурга разбил мраморную плиту, прикрывавшую нишу в колумбарии, и похитил урну с прахом человека. Об этой загадочном случае 14 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 октября обратился разнорабочий кладбища, расположенного на Октябрьской набережной, который обнаружил повреждение мраморной плиты и отсутствие урны с прахом в стене колумбария.

«Полицией проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в Главке МВД.