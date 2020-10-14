Пенза, , 09:41 — REGNUM Генеральный директор одной из организаций в Пензе обратился с заявлением в полицию после того, как лишился крупной денежной суммы, покупая через интернет электрические трансформаторы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Потерпевший обнаружил в интернете объявление о продаже электрических трансформаторов и, позвонив по указанному номеру, договорился о покупке. Посредством переписки по электронной почте был заключен договор между организациями на поставку товара на общую сумму 1,3 млн рублей. Продавец, получив денежные средства, перестал выходить на связь. Потерпевший в отделении полиции признался, что о подобных случаях обмана знал.

Правоохранительные органы назначили проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. В полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе предприниматель потеряла 157 тыс. рублей при заказе через интернет нитриловых перчаток и бактерицидных облучателей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию.

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