Кабул, , 09:36 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли в результате столкновения двух вертолетов афганских ВВС в районе Нава в южной афганской провинции Гильменд. Об этом 14 октября сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на источники.

По информации последних, катастрофа произошла вечером 13 октября, вертолеты транспортировали раненых сотрудников служб безопасности Афганистана.

Также уточняется, что минобороны страны не стало комментировать данную информацию, а представитель губернатора провинции, подтвердил, что в районе Нава произошел инцидент, однако не сообщил подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центральной части Колумбии жертвами авиакатастрофы лёгкого самолёта стали три человека.