Саперное, , 09:20 — REGNUM В Приозерском районе Ленинградской области разыскивают троих 13-летних мальчиков, которые накануне днем ушли гулять и не вернулись домой. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

ЧП произошло в поселке Саперное. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Приозерск в составе и.о. руководителя отдела криминалистики, а также следователей и следователей-криминалистов.

«В настоящее время следователями проверяются места возможного нахождения детей, допрашиваются лица из круга их общения», — уточнили в ведомстве.