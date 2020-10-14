Уфа, , 09:17 — REGNUM Водитель погиб после опрокидывания автомобиля КамАЗ на трассе в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло ночью 14 октября в Мелеузовском районе. Автоцистерна КамАЗ, за рулем которой находился 34-летний водитель, на 3 км автотрассы Мелеуз-Химзавод съехала в кювет и опрокинулась.

Сообщается, что водитель автомашины получил не совместимые с жизнью травмы.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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