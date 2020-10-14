Ульяновск, , 09:03 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор учредителю строительной фирмы, которого обвиняли в мошенничестве. Пострадавшими по делу проходили 12 человек, которым злоумышленник предложил услуги по строительству гаража, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки по противодействию коррупции. Правоохранители установили, что мужчина учредил общество с ограниченной ответственностью, работой которого управлял через подставное лицо. Фигурант уголовного дела, как полагает следствие, ввёл в заблуждение членов правления ГСК «Планета-3», предложив им услуги по строительству многоэтажного гаража.

По данным правоохранителей, были оформлены соответствующие договоры, но обязательства злоумышленник не выполнил.

Пострадавшими по уголовному делу проходили 12 человек, ущерб оценён следствием в 200 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), назначив три года колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске осуждён 24-летний мужчина, которого обвиняли в мошенничествах на территории семи регионов страны. Пострадавшими по делу проходят владельцы 14 предприятий общественного питания. Ульяновец получил 6,5 лет колонии.

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