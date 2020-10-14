Батайск, Ростовская область, , 08:59 — REGNUM Крупный пожар в промышленной зоне Батайска (Ростовская область) удалось локализовать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 октября.

«В 8:37 мск [объявлена] локализация по всем боевым участкам», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар на улице Промышленной в Батайске вспыхнул утром 14 октября. Загорелся цех по переработке полимерных материалов. К тушению был привлечён пожарный поезд. По имеющимся данным, огонь прошёлся по площади 900 кв. метров.

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