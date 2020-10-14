Москва, 14 октября 2020, 08:56 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 38 лесных пожаров на общей площади 579 га. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесохрана».
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается шесть лесных пожаров на общей площади 429 га, на которых ведутся работы по их ликвидации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ульяновской области продолжают регистрировать десятки возгораний сухой травы, также фиксируют лесные пожары.