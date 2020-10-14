Варшава, , 08:54 — REGNUM Варшавские полицейские задержали 14 человек. Они подозреваются в незаконном обороте наркотиков. По версии прокуратуры, они могли заниматься данной преступной деятельностью в трех повятах Мазовецкого воеводства и одном Силезском повяте. Об этом передает Polskie Radio 24.

Пресс-секретарь столичного управления полиции Сильвестр Марчак сообщил, что на след данных подозреваемых, которые, вероятно, занимались производством, хранением, сбытом и контрабандой наркотических и психотропных веществ в крупных объемах, полицейские из отдела по борьбе с наркопреступностью вышли еще более года назад.

Марчак также информирует, что полиция провела обыски в нескольких десятках мест. Они располагались в разных регионах. По итогам данных следственных действий были задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 45 лет. «При обыске жилых и подсобных помещений сотрудники обнаружили среди прочего марихуану и мефедрон», — сообщил полицейский.

Задержанных доставили в районную прокуратуру Варшавы. Они находятся под арестом. Согласно польскому законодательству, за сбыт наркотических средств в крупных объемах может быть предусмотрено тюремное заключение сроком до 12 лет.