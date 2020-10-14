Батайск, Ростовская область, , 08:53 — REGNUM В Ростовской области при пожаре в промзоне Батайске произошло обрушение одноэтажного здания. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 октября.

По уточнённым данным, обрушилось одноэтажное здание, в котором вспыхнул пожар. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В 8:13 мск была объявлена локализация на втором и третьем боевых участках.

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