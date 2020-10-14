Аддис-Абеба, , 08:47 — REGNUM Менее чем за неделю в ходе второй вспышки насилия в штате Бенишангуль-Гумуз на западе Эфиопии были убиты по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает BBC Amharic со ссылкой на заявление пресс-секретаря администрации штата Мелезе Бейене.

В соответствии с заявлением, насилие было «конфликтом между отдельными лицами», после беспорядков были произведены аресты.

Однако высокопоставленный чиновник из оппозиционного Национального движения Амхара Десалень Чейн заявил ВВС, что насилие было продолжением серии нападений на этнические меньшинства.

Он сказал, что число погибших может достигать 18 человек.

На прошлой неделе официальные лица из этого региона заявили, что 14 гражданских лиц были убиты во время нападения. Четырнадцать других подозреваемых исполнителей этих нападений также были убиты.

В последние несколько месяцев в регионе наблюдается всплеск насилия, жертвами которого становятся этнические меньшинства амхара и эйджев.

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